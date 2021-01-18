Остановка железнодорожного движения произошла возле Шумилино из-за аварии грузовика
17 января из-за аварии на железнодорожном переезде у Шумилино произошла задержка в движении нескольких поездов.
В 16:11 водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего его грузовик повредил оборудование железнодорожного переезда, а затем вылетел в кювет на переезде у деревни Крупчино Шумилинского района.
Движение на этом участке восстановили спустя 46 минут, однако ДТП вызвало задержку в движении одного грузового и четырех пассажирских поездов на 1 час 40 минут, сообщается пресс-службой МЧС.
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