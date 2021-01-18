IIHF официально переносит чемпионат мира по хоккею из Беларуси из-за политической нестабильности и COVID-19

ННВ • 18/1/21 19:31 • Спорт

Беларусь лишилась возможности провести чемпионат мира по хоккею, решение о его переносе в другую страну сегодня принято IIHF, пишет сайт федерации.



Решение отозвать чемпионат из Беларуси было принято федерацией из-за опасений за благополучие и безопасность свободы передвижения игроков, официальных лиц, туристов и представителей СМИ.

Совет IIHF отмечает невозможность проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси из-за проблем с безопасностью в стране, связанных с ростом политической нестабильности и эпидемией COVID-19.

Решение о проведении чемпионата в Беларуси было принято еще в 2017 году, за совместную заявку Беларуси и Латвии тогда было подано 55 голосов, а за заявку Финляндии — 52.

Недавно президент федерации Рене Фазель посетил Минск и фотографировался вместе с Лукашенко и Басковым, после чего был подвергнут за это жесткой критике. Затем ведущие спонсоры чемпионата заявили, что откажутся от его поддержки, в случае проведения в Беларуси.

— Сегодня совет IIHF объявил о переносе чемпионата мира по хоккею. Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради «зачистки» города перед чемпионатом мира. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего – и сделали это вместе, — заявила Светлана Тихановская, которая последовательно добивалась такого решения федерации.