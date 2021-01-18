IIHF официально переносит чемпионат мира по хоккею из Беларуси из-за политической нестабильности и COVID-19
Беларусь лишилась возможности провести чемпионат мира по хоккею, решение о его переносе в другую страну сегодня принято IIHF, пишет сайт федерации.
Решение отозвать чемпионат из Беларуси было принято федерацией из-за опасений за благополучие и безопасность свободы передвижения игроков, официальных лиц, туристов и представителей СМИ.
Совет IIHF отмечает невозможность проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси из-за проблем с безопасностью в стране, связанных с ростом политической нестабильности и эпидемией COVID-19.
Решение о проведении чемпионата в Беларуси было принято еще в 2017 году, за совместную заявку Беларуси и Латвии тогда было подано 55 голосов, а за заявку Финляндии — 52.
Недавно президент федерации Рене Фазель посетил Минск и фотографировался вместе с Лукашенко и Басковым, после чего был подвергнут за это жесткой критике. Затем ведущие спонсоры чемпионата заявили, что откажутся от его поддержки, в случае проведения в Беларуси.
— Сегодня совет IIHF объявил о переносе чемпионата мира по хоккею. Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради «зачистки» города перед чемпионатом мира. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего – и сделали это вместе, — заявила Светлана Тихановская, которая последовательно добивалась такого решения федерации.
Чытайце яшчэ
2 каментарыя
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
18/студзень/2021 у 19:34
жалкий предатель...:-( 😡 ❗
18/студзень/2021 у 20:39 1
вы кого из них имеете в виду?