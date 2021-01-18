Холоднее всего этой ночью было в Езерище и Докшицах — -27,5 °C и -26,3 °C соответственно

Сяржук Серабро • 18/1/21 17:02 • Экалогія

Самый сильный мороз минувшей ночью в Витебской области был в Езерище в Докшицах, там столбик термометра упал до -27,5 °C и -26,3 °C соответственно.



Самая низкая температура, зафиксированная метеостанциями Витебщины, была в Езерище, недаром оно считается полюсом холода в Беларуси. Там перед полночью -27,5 °C мороза, потом стало теплеть. Двадцатиградусный мороз там отмечают уже четвертые сутки.

Уже к девяти часам вечера температура атмосферного воздуха в этом райцентре опустилась до -25,7 °C, а в полночь на термометре местной метеостанции было -26,1 °C мороза. Затем похолодало еще на 0,2 градуса.

Судя по всему, самая низкая температура в Докшицах отмечалась в 0:24 18 января. Такой вывод можно сделать из графика, снятого с расположенного в деревне Лапуты рядом с райцентром частного датчика сети «Народный мониторинг».

Этот датчик, правда, зафиксировал несколько более высокую температуру, чем поверенный термометр метеостанции — -24,8 °C. Затем температура начала немного расти, а потом снова упала до -24,8 °C около трех часов ночи.

Холоднее всего, вероятно, было этой ночью в Сураже. Читатели прислали «ННВ» фото термометра, спиртовой столбик которого опустился до -29 °C. Однако в этом населенном пункте нет своей метеостанции. Синоптики в Велиже (Россия) зарегистрировали температуру в -30,4 °C.

В Витебске температура в эту ночь не была столь низкой, но стала опускаться к утру: в 6:00 в областном центре -23,9 °C, затем мороз усилился до -25,1 °C, а потом стало теплеть и в 9:00 на метеостанции зафиксировали только -20,5 °C мороза.