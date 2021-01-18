Еще 8 человек пострадали от сильных морозов в Витебской области

Зоя Машэка • 18/1/21 12:58 • Здароўе

Уже 13 пациентов с холодовой травмой обратились за помощью к медикам в Витебской области с начала года.



За минувшие сутки медучреждения зарегистрировали 5 таких пострадавших. Еще 18 пациентов обратились с жалобами на гололедные травмы, сообщает Минздрав.

Согласно данным синоптиков, сегодня утром в Витебске температура воздуха опустилась до -23,9 градусов Цельсия. -23,8 градуса Цельсия зафиксировано в полночь в Лынтупах, -26,1 — в Докшицах.

Всего с начала года в Витебской области зарегистрированы 474 пациента с гололедными травмами и 13 — с холодовыми.