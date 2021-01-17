Суд арестовал витебскую студентку за съёмки в видеоролике. Она проведет за решеткой 7 суток

ННВ • 17/1/21 22:04 • Палітыка

Административному аресту за участие в записи видеоролика подвергнута студентка Витебского государственного университета Полина Нитченко.



Девушка была задержана 15 января, а на следующий день в суде Железнодорожного района ее признали виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятия — так суд расценил ролик с видеообращением студентов.

В результате студентку приговорили к 7 суткам ареста по печально известной статье 23.34 КоАП, сообщает телеграм-канал «ВДМУ разам». У Полины Нитчеко это уже третий суд с начала протестов, ее дважды штрафовали, общая сумма штрафов составляет 1188 рублей.

Также за участие в записи этого видеоролика ранее репрессиям подверглись студенты Витебского государственного технологического университета: Александр Ткачев был приговорен к 5 суткам ареста, Янина Вакар и Юлия Хомченко — к штрафам на 5 и 4 базовых величин соответственно, пишет правозащитный сайт «Віцебская вясна».