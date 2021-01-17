Суд арестовал витебскую студентку за съёмки в видеоролике. Она проведет за решеткой 7 суток
Административному аресту за участие в записи видеоролика подвергнута студентка Витебского государственного университета Полина Нитченко.
Девушка была задержана 15 января, а на следующий день в суде Железнодорожного района ее признали виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятия — так суд расценил ролик с видеообращением студентов.
В результате студентку приговорили к 7 суткам ареста по печально известной статье 23.34 КоАП, сообщает телеграм-канал «ВДМУ разам». У Полины Нитчеко это уже третий суд с начала протестов, ее дважды штрафовали, общая сумма штрафов составляет 1188 рублей.
Также за участие в записи этого видеоролика ранее репрессиям подверглись студенты Витебского государственного технологического университета: Александр Ткачев был приговорен к 5 суткам ареста, Янина Вакар и Юлия Хомченко — к штрафам на 5 и 4 базовых величин соответственно, пишет правозащитный сайт «Віцебская вясна».
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2 каментарыя
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17/студзень/2021 у 23:41
Хорошие дети с хорошими глазами! Пока есть такие - у страны есть будущее. И ведь это тот самый
17/студзень/2021 у 23:46 1
Хорошие дети с хорошими глазами! Пока есть такие - у страны есть будущее. И ведь это тот самый случай, когда руководство вузов недостойно своих студентов.
Вступился ли хотя бы один ректор за них? Или профессор? Или они предпочитают лебезить перед этой властью так же, как раньше лебезили перед обкомами и райкомами. Стыдно за своих бывших преподавателей. которые счастливо щерились на экране телеизора при вручении им президентских наград, но молчат в тряпочку, когда их студентов отправляют в тюрьму за слова.