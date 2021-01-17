Престарелые супруги сгорели под Оршей

Зоя Машэка • 17/1/21 15:02 • Здарэнні

Чета престарелых пенсионеров погибла на пожаре в Оршанском районе, старикам было за восемь десятков лет.



Поздним вечером 16 января спасателям сообщили о пожаре дома в деревне Пузырево, в котором жили супруги пенсионеры. Приехавшие пожарные в горящем доме нашли погибших 82-летнего хозяина и его 83-летнюю супругу.

В результате пожара в доме сгорели крыша и потолок, а также огонь повредил стены. Причины пожара и гибели стариков устанавливают специалисты, сообщается пресс-служба МЧС.

Всего за минувшие сутки по данным спасателей в Витебской области произошло 11 пожаров. Количество их обычно увеличивается во время сильных морозов, когда хозяева домов в сельской местности проявляют неосторожность, перетапливая печи.