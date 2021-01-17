Похожие на объявленные фэйком поилки нашлись на фото МЧС, сделанных под Витебском. Посмотрите на этих коров

Сяржук Серабро • 17/1/21 15:59 • Эканоміка

Недавно Витебский облисполком распространил сообщение, в котором объявил фейком фотографии о ненадлежащем содержании коров, опубликованные в Telegram. А теперь посмотрите, какие снимки появились на официальном сайте МЧС.



Фото коров, стоящих в неубранном навозе и измазанных своими экскрементами, опубликовал 14 января канал «Беларусь головного мозга». Там утверждалось, что эти снимки сделаны в одном из хозяйств Дубровенского района.

В свою очередь, 15 января эта публикация в официальном канале Витебского облисполкома была названа фейком на основании того, что подобная система водопоения, якобы не используется в хозяйствах Дубровенского района. Затем это сообщение было растиражировано сайтам районных газет области.

И вот 16 января Витебский районный отдел по чрезвычайным ситуациям публикует на официальном сайте МЧС фотографии, сделанные во время рейда по хозяйствам района.

Что же мы видим на этих фото? А видим пресловутую примитивную систему водопоения, с очень похожими поилками из трапециевидных листов металла. Более того, удовлетворительность условий содержания коров (а на фото, вероятнее всего, первотелки в период раздоя) тоже вызывает немало вопросов.

Не смотря на предусмотрительно поднятый объектив фотоаппарата, мы видим навоз, засохший коркой на шерсти животных, а также забрызганные экскрементами выше человеческого роста стены коровника.

Прикрытые двустворчатые двери здания на заднем плане фото поражают воображение огромными щелями со всех сторон, особенно с учетом установившейся морозной погоды.

Безусловно, эти фотоснимки сделаны не в Дубровенском районе. Однако, если даже в относительно благополучном хозяйстве под боком у областного центра используются такие поилки, можем ли мы верить, что их нет в отдаленных районах?