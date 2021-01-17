Оранжевый уровень опасности: сильный мороз ожидается в Витебске в ночь с воскресенья на понедельник

• 17/1/21 13:48 • Здарэнні

Мороз до -29 °C ожидается ближайшей ночью в Витебской области, синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
Девушка в меховой куртке во время метели в Витебске, январь 2016 года. Фото Сергея Серебро

Температура атмосферного воздуха начнет понижаться к вечеру 17 января и в ночные часы 18 января понизится до -26 .. -29 °C. В Витебске ожидается мороз до -26 °C, а вот в Езерище столбик термометра опустится до отметки -29 °C.

Пока самая низкая температура в областном центре наблюдалась 16 января, когда в утренние часы воздух охладился до -21,1 °C. А в Езерище самый сильный мороз отметили сегодня в 6:00, когда температура на метеостанции составила -24 °C.

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2 каментарыя

  1. Пантелеймон Голодед  
    17/студзень/2021 у 14:09

    А где обещанные -31 °C? 😈

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  2. Odin Negodin  
    17/студзень/2021 у 17:15 1

    @ Пантелеймон Голодед:
    так это же ваш коллега теперь за прогноз погоды отвечает! у него уточняйте.

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