Оранжевый уровень опасности: сильный мороз ожидается в Витебске в ночь с воскресенья на понедельник

ННВ • 17/1/21 13:48 • Здарэнні

Мороз до -29 °C ожидается ближайшей ночью в Витебской области, синоптики объявили оранжевый уровень опасности.



Температура атмосферного воздуха начнет понижаться к вечеру 17 января и в ночные часы 18 января понизится до -26 .. -29 °C. В Витебске ожидается мороз до -26 °C, а вот в Езерище столбик термометра опустится до отметки -29 °C.

Пока самая низкая температура в областном центре наблюдалась 16 января, когда в утренние часы воздух охладился до -21,1 °C. А в Езерище самый сильный мороз отметили сегодня в 6:00, когда температура на метеостанции составила -24 °C.