Оранжевый уровень опасности: сильный мороз ожидается в Витебске в ночь с воскресенья на понедельник
Мороз до -29 °C ожидается ближайшей ночью в Витебской области, синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
Температура атмосферного воздуха начнет понижаться к вечеру 17 января и в ночные часы 18 января понизится до -26 .. -29 °C. В Витебске ожидается мороз до -26 °C, а вот в Езерище столбик термометра опустится до отметки -29 °C.
Пока самая низкая температура в областном центре наблюдалась 16 января, когда в утренние часы воздух охладился до -21,1 °C. А в Езерище самый сильный мороз отметили сегодня в 6:00, когда температура на метеостанции составила -24 °C.
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2 каментарыя
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17/студзень/2021 у 14:09
А где обещанные -31 °C? 😈
17/студзень/2021 у 17:15 1
@ Пантелеймон Голодед:
так это же ваш коллега теперь за прогноз погоды отвечает! у него уточняйте.