Окунуться в прорубь на Крещения жители Витебска смогут в четырех местах. Где будут купели?

ННВ • 17/1/21 17:17 • Рэлігія

Четыре крещенские купели будут устроены в окрестностях Витебска православному празднику Крещения Господня. Рассказываем, где можно окунуться.



Самое популярное у витеблян место для крещенских купаний, пожалуй, это озеро Бернское рядом с Воронами. Здесь традиционно устраивают купель на территории православного лагеря «Дружба». Не стал исключением и этот год, прорубь будет доступна 18:00 18 января по 6:00 19 января.

Еще одну иордань устроят на Новкинском озере у агрогородка Новка. Здесь нырнуть в прорубь можно будет с 20:00 18 января по 2:00 19 января.

В Лужесно освящение купели возле Храма Вознесения Господня состоится 18 января с 18:00 до 19:00, а массовое купание — с 19:00 до 20:00, сообщает газета «Жыццё Прыдзвіння». Отметим, что там на берегу Двины устроена крытая купель.

Еще одно место, где можно будет окунуться в проточную речную воду — агрогородок Копти. Там сделают прорубь во льду, сковавшем реку Коптянка. Окунаться в эту иордань можно с полуночи 19 января до 1:30.

В всех этих местах в указанное время будут дежурить спасатели, медики и милиционеры, призванные максимально обезопасить экстремальный обряд.

Отметим также, что согласно прогнозам метеослужбы, в крещенскую ночь в Витебске ожидается сильный мороз — температура воздуха может опуститься до -21 °C. Советуем сто раз подумать, следует ли подвергать свой организм таким жестким испытаниям, особенно во время эпидемии COVID-19.