Второй месяц не могут постричься пенсионеры в Дисне — приезжавшие из райцентра парикмахеры болели

ННВ • 16/1/21 22:11 • Здароўе

Пенсионеры из Дисны уже второй месяц не видят парикмахера. Виновата эпидемия COVID-19?



Согласно графику обслуживания парикмахер из комбината бытового обслуживания приезжает в Дисну во вторую среду каждого месяца. Однако ни в декабре, ни в январе пожилые жители городка его не дождались, пишет газета «Міёрскія навіны».

Как оказалось, это произошло из-за того, что четыре парикмахера Миорского КБО болели:

— С середины ноября мы перестали практиковать выезды парикмахеров в район. В том числе и в Дисну. Это связано с тем, что наши сотрудники — а сейчас в КБО всего четыре парикмахера — какое-то время не могли выходить на работу по состоянию здоровья. С февраля планируем возобновить поездки в район, — объяснил изданию ситуацию директор комбината Виктор Батура.