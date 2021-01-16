Температура воздуха в Витебске уже снизилась до -20 °C. Что будет дальше?

Сяржук Серабро • 16/1/21 0:55 • Экалогія

К полуночи 16 января в Витебске установился двадцатиградусный мороз.



В течение дня температура воздуха в областном центре все время понижалась и опустилась до -20 °C. Обычно на утренней заре бывает еще холоднее, чем ночью, но продолжит ли падать столбик термометра не ясно.

Ранее синоптики предсказывали понижение температуры к утру субботы до -29 °C, но теперь их прогнозы более оптимистичны: ожидается, что в этот день будет мороз до -22 °C, но не сильнее.

Вода в Двине близка к замерзанию, с утра на реке в Витебске наблюдалась снежура, а к ночи начался шугаход. Ниже по течению в Улле уже начался ледостав с полыньями, а выше — в Сураже — ледостав.