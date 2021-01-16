Почти 5000 долларов лишился финансовый аналитик из Витебска в результате вишинга
Витеблянин потерял более 12 000 рублей, поддавшись мошенникам, которые выдавали себя сотрудников банка.
Еще один классический случай вишинга произошел недавно в Витебске. Финансовому аналитику одной из фирм поступил звонок в мессенджере от неизвестного, который представился сотрудником одного из банков и сообщил о поступлении заявки на оформление кредита на сумму свыше 1000 рублей.
Злоумышленник уточник, действительно ли его собеседник оформлял такую заявку. На что витеблянин ответил, что кредита не оформлял и вообще обслуживается в совершеннодругом банке.
Ему предложили сообщить ему все реквизиты платежных карт, якобы для того, чтобы уберечься от возможных виртуальных мошенников. Однако мужчина ответил , что собирается связаться со своим банком для прояснения ситуации.
Когда витеблянин уже собирался прекратить разговор, собеседник сказал ему, что переключит его на сотрудника банка, выпустившего карточки. И вскоре с ним разговаривала женщина, которая представилась техническим специалистом банка, в котором он обслуживается.
В результате потерявший бдительность потерпевший назвал ей четыре последних цифры всех своих карточек и идентификационный номер. После этого девушка сказала, что ему придут коды подтверждения, которые нужно ей сообщить.
Получив от жителя Витебска коды, злоумышленники сняли с его картсчетов более 12 000 рублей. По факту хищения путем использования компьютерной техники возбудили уголовное дело, об этом сообщил официальный представитель Первомайского РОВД Андрей Семенихин.
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