Почти 5000 долларов лишился финансовый аналитик из Витебска в результате вишинга

Іван Дзедушкін • 16/1/21 12:40 • Крымінал

Витеблянин потерял более 12 000 рублей, поддавшись мошенникам, которые выдавали себя сотрудников банка.



Еще один классический случай вишинга произошел недавно в Витебске. Финансовому аналитику одной из фирм поступил звонок в мессенджере от неизвестного, который представился сотрудником одного из банков и сообщил о поступлении заявки на оформление кредита на сумму свыше 1000 рублей.

Злоумышленник уточник, действительно ли его собеседник оформлял такую заявку. На что витеблянин ответил, что кредита не оформлял и вообще обслуживается в совершеннодругом банке.

Ему предложили сообщить ему все реквизиты платежных карт, якобы для того, чтобы уберечься от возможных виртуальных мошенников. Однако мужчина ответил , что собирается связаться со своим банком для прояснения ситуации.

Когда витеблянин уже собирался прекратить разговор, собеседник сказал ему, что переключит его на сотрудника банка, выпустившего карточки. И вскоре с ним разговаривала женщина, которая представилась техническим специалистом банка, в котором он обслуживается.

В результате потерявший бдительность потерпевший назвал ей четыре последних цифры всех своих карточек и идентификационный номер. После этого девушка сказала, что ему придут коды подтверждения, которые нужно ей сообщить.

Получив от жителя Витебска коды, злоумышленники сняли с его картсчетов более 12 000 рублей. По факту хищения путем использования компьютерной техники возбудили уголовное дело, об этом сообщил официальный представитель Первомайского РОВД Андрей Семенихин.