Первые обморожения зафиксированы в новом году в Витебской области
Уже пять холодовых травм зафиксировали медики Витебской области в новом году.
С начала 2021 года в регионе за медицинской помощью обратились 443 человека, у 5 из которых были диагностирована холодовая травма, а у 438 — гололедная. В больницу пришлось госпитализировать 29 пациентов, собщает Минздрав.
Из-за сильного мороза человек может получить местную или общую холодовую травму. Первым признаком спазма сосудов является потеря телом чувствительности и побеление кожи в месте переохлаждения.
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