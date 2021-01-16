Первые обморожения зафиксированы в новом году в Витебской области

ННВ • 16/1/21 13:29 • Здароўе

Уже пять холодовых травм зафиксировали медики Витебской области в новом году.



С начала 2021 года в регионе за медицинской помощью обратились 443 человека, у 5 из которых были диагностирована холодовая травма, а у 438 — гололедная. В больницу пришлось госпитализировать 29 пациентов, собщает Минздрав.

Из-за сильного мороза человек может получить местную или общую холодовую травму. Первым признаком спазма сосудов является потеря телом чувствительности и побеление кожи в месте переохлаждения.