Мать и сын сгорели в Глубокском районе. Видео

Зоя Машэка • 16/1/21 14:11 • Здарэнні

Вечером 15 января на пожаре в деревне Прошково Глубокского района погибли пенсионерка и пришедший к ней в гости сын.



В 18:58 спасатели получили звонок из деревни, сельчане сообщили о горящем доме на Садовой улице. Судя по таймкоду видеорегистратора, добрались до места пожарные немногим более чем через 20 минут, еще через 15 минут на помощь к ним прибыл второй экипаж.

Деревенский дом к этому времени уже вовсю полыхал. Во время тушения пожара под обрушившимися конструкциями звено газодымозащитной службы в жилой комнате нашло погибшую 60-летнюю женщину, а на полу в ванной — ее 34-летнего сына, пришедшего в тот день в гости к матери.

Огнем в доме была уничтожена крыша, повреждены потолок и стены. По предварительной версии пожар мог возникнуть из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, сообщается пресс-службой МЧС.