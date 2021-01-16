Из-за прорыва водопровода в Витебске без воды оставались 7 домов на московском проспекте

Сяржук Серабро • 16/1/21 11:55 • Здарэнні

Прорыв водопровода диаметром 250 миллиметров произошел днем 15 января на Московском проспекте.



Трубу в районе дома №14 прорвало около двух часов дня, в результате от системы водоснабжения были отключены 7 многоквартирных домов.

Починить водопровод удалось к вечеру — в 19:30 водоснабжение потребителей восстановили, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что днем ранее в Витебске произошел прорыв трубопровода теплосети на улице Максима Горького. Тогда без отопления остались почти четыре десятка домов и ряду соцучреждений.