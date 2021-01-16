Бесперебойное обеспечение жителей теплом и электричеством обещают энергетики Витебщины несмотря на усиливающиеся морозы

ННВ • 16/1/21 21:53 • Здароўе

Энергетики Витебской области в связи с сильным понижением температуры атмосферного воздуха усилили контроль за состоянием оборудования, а также организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад.



Специалисты провели внеочередные осмотры, противоаварийные тренировки и инструктажи персонала, проверено состояние зданий, сооружений, отопительных систем, ограничены плановые оперативные переключения на оборудовании электростанций, подстанций и в распределительной сети 0,4-10 кВ.

Аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады в полном объеме укомплектовали средствами защиты, утепленной спецодеждой, необходимыми материалами и инструментами.

Кроме того были подготовлены резервные источники питания, заготовлен необходимый запас горюче-смазочных материалов для спецтехники и передвижных дизель-генераторов.

Энергетики Витебщины заверяют, что готовы к морозам, и в случае возникновения технологического нарушения смогут оперативно его устранить.

Напомним, что во время новогодних праздников десятки населенные пунктов пережили электрический локдаун из-за последствий ледяного дождя, а затем — обильного снегопада. В Витебске в течение целого дня практически был парализован электротранспорт.

По актуальным прогнозам теперь самый сильный мороз в Витебске ожидается утром в понедельник, 18 января. В этот день температура воздуха в областном центре может понизиться до -29 градусов по Цельсию.