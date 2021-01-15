Витебскоблздрав заявил о снижении заболеваемости COVID-19, а районы показывают рост количества больных

Сяржук Серабро • 15/1/21 14:02 • Здароўе

В главном управлении по здравоохранению Витебского облисполкома заявили о снижении заболеваемости ОРИ, включая коронавирусную за прошедшую неделю. Можно ли это подтвердить цифрами?



О том, что за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей количество случаев острых респираторных инфекций стало меньше на 15 процентов сообщили «Витьбичи», такую информацию изданию озвучили в управлении по здравоохранению.

В то же время в тех немногочисленных данных об эпидемиологической обстановке в Витебской области наблюдается несколько иная ситуация с заболеваемостью COVID-19.

Так, в Городокском районе по данным райисполкома на 14 января зарегистрировано 1796 случаев заражения коронавирусом. В активном состоянии болезнь у 172 человек, 127 из них лечатся дома, а 45 — в больнице.

Как видим, за неделю количество заразившихся увеличилось на 136 человек, тогда как на предыдущей неделе прирост составил 115 случаев. Увеличилось (на 7 человек) и количество госпитализированных больных COVID-19, которое даже превысило число таких пациентов перед Новым годом.

На заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Миорском районе озвучили информацию о том, что 11 января в регионе насчитывалось уже больше 1000 случаев заражения коронавирусом.

Менее чем за две недели в этом районе количество зарегистрированных случаев COVID-19 выросло примерно на 100 человек, или более чем на 11%.

Как отмечает газета «Міёрскія навіны», при проверке соблюдения санитарных мер, нарушения были выявлены в 41 из 127 проверенных объектах.

В Бешенковичах по информации райисполкома на 14 января в больнице на стационаре лечатся 30 человек с диагнозом «пневмония», у 16 из них — подтверждённый диагноз COVID-19, причем 6 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Перед Новым годом там было 29 больных с пневмонией, 16 из которых — с коронавирусной.