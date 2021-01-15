Валенки для призов закупают для лепельских идеологов
Для какого-то конкурса в Лепеле в качестве призов покупают две пары валенок.
Закупку из одного источника призов для идеологов объявил Центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций Лепельского района. Закупка разбита на два лота: одним из призов будет капельная кофеварка за 70 рублей, а два других — пары валенок по 45 рублей. Валенки должны быть размера 42/43.
Согласно документации, закупка производится в интересах отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лепельского райисполкома, однако, для какого конкурса — неизвестно.
Приобретаются призовые валенки за счет районного бюджета.Поставить их должны до 20 января.
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15/студзень/2021 у 20:21
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