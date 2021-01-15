Валенки для призов закупают для лепельских идеологов

• 15/1/21 20:08 • Падзеі

Для какого-то конкурса в Лепеле в качестве призов покупают две пары валенок.
Валенки. Фото Andshel / wikimedia.org

Закупку из одного источника призов для идеологов объявил Центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций Лепельского района. Закупка разбита на два лота: одним из призов будет капельная кофеварка за 70 рублей, а два других — пары валенок по 45 рублей. Валенки должны быть размера 42/43.

Согласно документации, закупка производится в интересах отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лепельского райисполкома, однако, для какого конкурса — неизвестно.

Приобретаются призовые валенки за счет районного бюджета.Поставить их должны до 20 января.

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1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    15/студзень/2021 у 20:21

    Лучшая обувь для зимы.

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