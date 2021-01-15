Три промилле алкоголя было в крови водителя, врезавшегося в остановку под Оршей. Тогда погибли два человека

Іван Дзедушкін • 15/1/21 14:39 • Здарэнні

В результате расследования смертельного ДТП, произошедшего 27 августа под Оршей, было установлено, что водитель, врезавшийся в остановку, был сильно пьян.



Как писали «ННВ», в тот день около 15:00 «Volkswagen Passat», в котором ехала компания и пяти человек, протаранил автобусную остановку у деревни Митьковщина Оршанского района. Два пассажира легковушки погибли на месте происшествия.

По данным следствия, перед ДТП водитель отвлекся, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобусную остановку, после чего съехал в кювет. 32-летний и 41-летний пассажиры авто погибли, а водитель и два других пассажира получили различные травмы.

На допросе водитель рассказал, что он отвлекся от управления, когда переключал песню на магнитоле. Позже эксперты установят, что в этот момент легковушка ехала со скоростью 91,4 км/ч, а в крови водителя обнаружат этиловый спирт в концентрации 3 промилле. При этом мужчина не имел прав.

По результатам расследования 47-летнему водителю автомобиля предъявили обвинение по части 5 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Он находится под стражей.

Расследование уголовного дела завершено, и его материалы уже передали в прокуратуру для направления в суд.