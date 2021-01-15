Пожар в Витебской больнице скорой помощи: горела дизель-электростанция

Зоя Машэка • 15/1/21 12:23 • Здарэнні

Вечером 14 января в Витебске произошел пожар на дизель-электростанции Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, в которой развернут госпиталь для больных COVID-19.



Сообщение о возгорании в железобетонном здании резервной дизельной электростанции на проспекте Фрунзе, 71 пожарные получили в 17:53. Огнем в результате пожара на электростанции были повреждены электрощит и силовые кабели. А также закопчены стены и потолок.

Персонал и пациенты больницы во время пожара не пострадали. Электроснабжение медучреждения нарушено не было, сообщается пресс-службой МЧС.

Сейчас резервное питание на двух вводах обеспечивается от передвижных дизель-генераторов филиала «Витебские электрические сети» РУП «Витебскэнерго». На дизель-электростанции начались ремонтные работы, их планируют завершить к 17:00 сегодняшнего дня.