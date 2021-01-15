Конкурс по отстрелу волков объявлен на Витебщине. За уничтожение волчат разрешат бесплатно добыть взрослого лося

ННВ • 15/1/21 16:37 • Экалогія

Охотничий конкурс по отстрелу волков обвила Витебская областная организационная структура Белорусского общества охотников и рыболовов. Призами послужат путёвки для охоты на копытных.



Обвяленный конкурс направлен на повышение мастерства охотников и сотрудников РГОО «БООР», популяризацию охоты на волков и развитие индивидуальных способов охоты, сокращение численности волка в охотничьих угодьях Витебской области, повышение авторитета РГОО «БООР» и развитие трофейного дела в области, об этом сообщает на страницах газеты «Герой працы» председатель районного совета Шумилинской организационной структуры РГОО «БООР» Валерий Филиппов.

Конкурс по отстрелу волков на территории Витебской области продлится весь 2021 год. В нем объявлены две номинации — самый крупный волк и наибольшее количество добытых волков — в которых определят по три победителя. Для них предусмотрены следующие призы:

первое место – разрешение на добычу лося взрослого;

второе место – разрешение на добычу лося сеголетка;

третье место – разрешение на добычу самца косули взрослого.

Кроме того, отдельно будут поощряться охотники, уничтожившие волчат: поднявший волчат с логова, получит сертификат на добычу лося взрослого без взимания платы независимо от количества поднятых им волчат.