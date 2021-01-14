Умер уроженец Витебска народный художник Беларуси Леонид Щемелев

ННВ • 14/1/21 12:21 • Культура

14 января после тяжелой болезни на 98-м году жизни умер народный художник Беларуси Леонид Щемелев, сообщает Белорусский союз художников.



Леонид Дмитриевич Щемелев родился в Витебске 5 февраля 1923 года, до своего 98-летия он не дожил меньше месяца.

Наш город будущий художник покинул во время эвакуации в 1941 году, в России он был призван в Красную Армию, после полковой школы попал на фронт в должности командира отделения. В1943 году Щемелев был тяжело ранен в бою под Мозырем, а после госпиталя перевелся в кавалерию.

Художник награжден орденами Отечественной войны I и II степени, но воевавший в самые тяжёлые годы войны офицер получил II степень ордена только в 1976 году, а I степень — в 1985 году, когда «юбилейными» орденами награждали всех живых ветеранов Великой Отечественной войны.

В 1952 году Леонид Щемелев окончил Минское художественное училище, а 1959 году — отделение графики Белорусского театрально-художественного института (теперь Белорусская государственная академия искусств). Награжден медалью и орденом Франциска Скорины. Заслуженный деятель искусств БССР (1977), лауреат Госпремии БССР (1982), народный художник БССР (1983).

Выставки Леонида Щемелева неоднократно проходили в Витебске, о некоторых «Народные новости Витебска» писали.