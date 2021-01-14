Третий раз за четыре месяца закупает мешки для трупов Лепельская райбольница. Куда столько?

Сяржук Серабро • 14/1/21 17:34 • Здароўе

За вторую волну эпидемии коронавируса Лепельская центральная районная больница уже третий раз объявила о закупке патологоанатомических мешков.



Согласно данным электронной торговой площадки goszakupki.by это медучреждение объявляло закупку из одного источника полиэтиленовых патологоанатомических мешков 25 сентября, затем — 30 ноября, а теперь — 6 января.

Во всех трех случаях райбольница приобретала по 20 таких мешков для упаковки трупов, то есть их общее количество должно составлять 60 штук.

Приобретают такие пакеты и другие медучреждения. Так, 18 января о закупке 50 пластиковых пакетов для трупов объявила Лиозненская центральная районная больница, 8 января о закупке 40 патологоанатомических мешков — Браславская центральная районная больница, 18 ноября о закупке 20 эвакуаторных мешков — Толочинская центральная районная больница, 3 декабря о закупке 10 патологоанатомических пакетов — Новолукомльская центральная районная больница.