Теплоснабжение нескольких десятков на улице Горького в Витебске возобновили вчера вечером

Ігар Арцюх • 14/1/21 14:50 • Здарэнні

Ремонт повреждения теплотрассы, из-за которого без отопления в Витебске оставались 39 жилых домов, поликлиника, школа, два садика, колледж и социальный центр, завершили вчера вечером.



Как писали «ННВ», повреждение возникло в обратном отпаечном трубопроводе тепловой сети диаметром 108 миллиметров, проложенном на улице Максима Горького. По информации МЧС, сообщение о прорыве трубопровода у дома №90а (т. е. у Витебской городской центральной клинической больницы)на этой улице они получили в 14:45.

Повреждение было устранено в 21:45 того же дня, то есть на ликвидацию аварии и подключение теплоснабжения потребителей городским службам потребовалось семь часов.