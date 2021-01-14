Опять меняется режим движения автотранспорта на улице Гагарина в Витебске. Будьте внимательны

• 14/1/21 13:12 • Падзеі

С 16 января изменится режим движения автомобильного транспорта на улице Гагарина в Витебске.
Инспектор ГАИ, снегопад, метель. 2013 год. Фото Сергея Серебро

На участке улицы от средней школы №5 до дома №119 транспорта пустят по новой полосе, которую уже успели реконструировать. Соответственно полоса, по которой ездят автомобили сейчас, будет закрыта для ремонта, об этом «ННВ» сообщили в горисполкоме.

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