Опять меняется режим движения автотранспорта на улице Гагарина в Витебске. Будьте внимательны
С 16 января изменится режим движения автомобильного транспорта на улице Гагарина в Витебске.
На участке улицы от средней школы №5 до дома №119 транспорта пустят по новой полосе, которую уже успели реконструировать. Соответственно полоса, по которой ездят автомобили сейчас, будет закрыта для ремонта, об этом «ННВ» сообщили в горисполкоме.
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