Опять меняется режим движения автотранспорта на улице Гагарина в Витебске. Будьте внимательны

ННВ • 14/1/21 13:12 • Падзеі

С 16 января изменится режим движения автомобильного транспорта на улице Гагарина в Витебске.



На участке улицы от средней школы №5 до дома №119 транспорта пустят по новой полосе, которую уже успели реконструировать. Соответственно полоса, по которой ездят автомобили сейчас, будет закрыта для ремонта, об этом «ННВ» сообщили в горисполкоме.