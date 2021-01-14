Мороз начнет крепчать уже завтра, а в воскресенье в Витебске ожидается до -31 °C

Сяржук Серабро • 14/1/21 21:53 • Здароўе

К вечеру воскресенья, 17 января, температура в Витебске может опуститься до -31 °C, но сильное похолодание начнется уже завтра.



Морозная погода начала устанавливаться в Витебске с сегодняшнего дня, 14 января. К девяти часам вечера температура опустилась до -11.6 °C. Самым холодным день этот день был в Лиозно, там, уже сегодня -15 °C.

В пятнице, 15 января, в областном центре по прогнозам синоптиков ожидается мороз до -22 °C. Кроме того на отдельных дорогах возможна гололедица. А к утру субботы, 16 января, температура может понизиться и вовсе до -29 °C.

Самый же сильный мороз ожидается вечером в воскресенье и в ночь с 17 на 18 января, тогда столбик термометра может упасть до -31 °C.

Оранжевый уровень опасности в связи с ожидающимися сильными морозами в Беларуси пока не объявлен. Однако МЧС призывает всех проявить осторожность в эти дни.

Абсолютный рекорд самой низкой температуры в Витебске был установлен в Витебске 16 января 1940 года, тогда температура на городской метеостанции опустилась до -40.6 °C.