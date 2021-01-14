Из-за коронавируса более чем в 6 раз упали доходы от иностранных туристов на Браславщине

ННВ • 14/1/21 16:39 • Турызм

В Браславском районе отмечают резкое падение доходов от иностранных туристов, это связывают с эпидемией COVID-19.



Количество иностранных туристов и экскурсантов, официально получивших туристические услуги в Браславском районе, за 10 месяцев 2020 года составило всего 787 человек, тогда как 2019 году в район приехало 2258 иностранцев, такую информацию, озвученную на 24-й сессии районного Совета депутатов, приводит газета «Браслаўская звязда».

Таким образом, легендарные браславские озера в прошлом году посетило почти в три раза меньше иностранных туристов, чем в позапрошлом. Финансовые итоги этой деятельности еще более печальные — экспорт туристических услуг принес региону 56 100 долларов США, что составляет всего 16,1% от показателей 2019 года.

Туристическая инфраструктура региона на данный момент имеет 3 гостиниц на 88 мест и 9 оздоровительных организаций на 663 места, а также 287 усадеб, способных одновременно принять до 2000 туристов.

Точная эпидемиологическая обстановка остается неизвестной для широкой общественности, так как количество заболевших местные власти не публикуют. В середине декабря, по словам главного санитарного врача района Ольги Рудаковой, ситуация с COVID-19 на Браславщине характеризовалась, как обостренная.