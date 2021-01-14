Едва не протаранил городской автобус: в Витебске бесправник удирал от ГАИ на чужом авто. Видео

Іван Дзедушкін • 14/1/21 22:34 • Здарэнні

Житель Витебска, севший за руль чужого авто, едва не протаранил городской автобус, когда удирал от преследовавшей его машины ГАИ.



Инцидент произошел ранним утром в воскресенье, внимание сотрудников ГАИ в районе проспекта Победы привлекло «Peugeot», водитель которого странно вел свой автомобиль.

Водитель не среагировал на сигнал инспектора об остановке и стал удирать. Сотрудники ГАИ бросились в погоню за нарушителем на патрульном авто. Пытаясь скрыться от погони, тот грубо нарушал правила дорожного движения и в один из моментов едва не протаранил автобус, который двигался по главной дороге, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Когда легковушку догнали и остановили, то инспекторы почувствовали явный запах алкоголя, который исходил от водителя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что витеблянин, который, кстати, не имел прав, был пьян.

Теперь ему инкриминируют целый ряд нарушений: управление автомобилем, не имея водительского удостоверения, невыполнение требований сигналов светофора, создание аварийной обстановки и ряд других. Ему грозит штраф свыше 150 базовых величин (4350 рублей) и лишение права управлять авто на 5 лет. Впрочем, если владелец легковушки напишет заявление, витеблянина будут судить еще и за угон.