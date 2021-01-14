Едва не протаранил городской автобус: в Витебске бесправник удирал от ГАИ на чужом авто. Видео
Житель Витебска, севший за руль чужого авто, едва не протаранил городской автобус, когда удирал от преследовавшей его машины ГАИ.
Инцидент произошел ранним утром в воскресенье, внимание сотрудников ГАИ в районе проспекта Победы привлекло «Peugeot», водитель которого странно вел свой автомобиль.
Водитель не среагировал на сигнал инспектора об остановке и стал удирать. Сотрудники ГАИ бросились в погоню за нарушителем на патрульном авто. Пытаясь скрыться от погони, тот грубо нарушал правила дорожного движения и в один из моментов едва не протаранил автобус, который двигался по главной дороге, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Когда легковушку догнали и остановили, то инспекторы почувствовали явный запах алкоголя, который исходил от водителя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что витеблянин, который, кстати, не имел прав, был пьян.
Теперь ему инкриминируют целый ряд нарушений: управление автомобилем, не имея водительского удостоверения, невыполнение требований сигналов светофора, создание аварийной обстановки и ряд других. Ему грозит штраф свыше 150 базовых величин (4350 рублей) и лишение права управлять авто на 5 лет. Впрочем, если владелец легковушки напишет заявление, витеблянина будут судить еще и за угон.
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