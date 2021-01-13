Витебская афиша с 11.1.2021 по 17.1.2021 года

Ульяна Церашкова • 13/1/21 19:54 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 11 по 17 января 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

11.01–13.01

"Чудо- Женщина 1984". Приключения, фэнтези, экшн, 2D/3D, США, 12+ (20:40, 19:00 в 3D). Цена: 6,30–7,60.

"Последний богатырь: Корень зла". Приключения, Россия, 6+ (14:15 удл., 18:15 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Конь Юлий и большие скачки". Мультфильм, Россия, 6+ (9:30 удл., 11:05 удл. детский, 12:40 удл., 16:40 удл.) Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10, детский (6-14 лет) 2,50.

"Фестиваль Рифкина". Комедия, Испания, Италия, США, 16+ (21:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Барбоскины на даче". Анимация, семейный, Россия, 6+ (9:15 удл. детский). Цена: 4,70–5,50, детский (6–14 лет) 2,50.

"Семейка Крудс: Новоселье". Мультфильм, фэнтези, США, 6+ (10:50 удл. детский, 12:50 удл., 17:05 удл. 3D). Цена: 4,70–6,00, детский (6–14 лет) 2,00, удл. + 0,10.

"Огонь". Катастрофа, Россия, 16+ (14:45). Цена: 4,70–5,50.

14.01–20.01

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

11.01–13.01

"Чудо- Женщина 1984". Приключения, фэнтези, экшн, 2D/3D, США, 12+ (15:35 в 3D, 18:25). Цена: 6,30–7,60.

"Последний богатырь: Корень зла". Приключения, Россия, 6+ (16:40 удл., 19:05 удл., 21:30 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Конь Юлий и большие скачки". Мультфильм, Россия, 6+ (удл.: 8:40, 10:15, 11:55 детский, 13:30, 15:05 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10, детский (6-14 лет) 2,50.

"Барбоскины на даче". Анимация, семейный, Россия, 6+ (8:30 удл. детский, 10:05 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10, детский (6-14 лет) 2,00.

"Семейка Крудс: Новоселье". Мультфильм, фэнтези, США, 6+ (11:45 удл. детский 3D, 13:40 удл). Цена: 4,70–6,00, удл. + 0,10, детский (6-14 лет) 2,50.

"Огонь". Катастрофа, Россия, 16+ (21:15). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10.

14.01–20.01

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Не лечи меня". Комедия, Россия, 16+.

"Заклятье. Другая сторона". Хоррор, Швеция, 18+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

16.01 (18:00) «Смешныя людзі». Камедыя па матывах аднаактавых п’ес А. Чэхава «Пра шкоду тытуню», «Юбілей», «Прапанова».

17.01 (18:00) «Мая жонка – падманшчыца». Камедыя.

20.01 (19:00) «Асенні rock’n’roll». Міні-серыял для мужчыны і жанчыны па п’есе «Rock'n'roll на захадзе сонца». Камерная сцэна.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

17.01 (11:00) «Марозка». Казка.

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

14.01 (19:00) «Новогодняя история». Эстрадно-симфонический концерт.

16.01 (19:00) «Женщина, которая поет». Концерт эстрадной музыки.

17.01 (11:00) Музычна-харэаграфiчная дзея «Зімовыя святы». Ансамбль танца, музыкі і песні «Талака».

Концернтый зал “Витебск”

Парк Фрунзе, 1, тел. 67-39-58, 66-91-61

16.01 (18:00) Литературно-театрализованный перформанс «13 дней до Рождества». Молодежный театр «Колесо». Малый зал.

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

Выставка-ярмарка ремесленных изделий «Новогодние подарки».

Пространственно-графическая композиция «Океан» оптико-графического театра Artspace Евгения Кутаркина (до 5.02).

«Футбол – игра миллионов». Выставка футбольной атрибутики из частной коллекции Анастасии Пищуловой (до 17.01).

Выставка-конкурс ДХШ г. Витебска «Арт-объект 2021» (до 17.01).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

«Витебская акварель. Четверть века». Юбилейная выставка.

«Свет и атмосфера». Выставка французского художника Ива Франсуа Ги Жайо (до 15.01).

Выставочный проект, посвященный 50-летию Витебской областной организации Белорусского союза художников (до 17.02).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Лениниана в собрании И. Галькевича». Мини-выставка памятных медалей.

«Хочу на море!». Выставка Ольги Ануфриевой (до 28.02).

Новогодний квест для детей и взрослых (по предварительной записи).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

Выставка Марины Федорекно и Натальи Ганиной в рамках проекта «Потешки в окошке».

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).

Выставочный проект, посвященный 50-летию Витебской областной организации Белорусского союза художников.

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

«Дистанция: 2020». Выставка Нины Ковалевой.

Выставка дипломных проектов студентов кафедры дизайна и моды ВГТУ.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

«Ночной Витебск». Выставка Стаса Шейбака.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

«Проникновение в эпоху УНОВИС». Художественный проект творческого объединения m’ART.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

«Зимы очарование». Выставка народного клуба художников-любителей «Контур».

“Казкі Раства”. Выставка детского творчества (до 19.01).

«Казкі Раства». Выставка детского творчества (до 19.01).

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Последование». Фотовыставка Василия Белякова.

Каждую пятницу (19:00) «Online: бардовский ноябрь». Музыкально-поэтические встречи с участниками народного театра-студии авторской песни – instagram-аккаунт Центра культуры.

«В гостях у старой башни». Новогодняя экскурсия-сюрприз.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«А зори здесь тихие…». Фотопроект Светланы Мороз.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

«Venezia. Маски». Выставка живописи Павла Кондрусевича и Андрея Меренкова (до 18.01).

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

11.01, 13.01, 15.01 (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоологический парк

ул. Янки Купалы, 17

10:00–18:00 (понедельник, вторник – вых.). Постоянная экспозиция.