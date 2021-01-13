Пожар в университетском общежитии произошел в Витебске на старый Новый год

ННВ • 13/1/21 14:39 • Здарэнні

Утром 13 января произошел пожар в общежитии ВГМУ, расположенном на проспекте Фрунзе, 31. Пришлось эвакуировать 45 человек.



В 6:33 в общежитии сработала пожарная сигнализация, и сигнал поступил диспетчеру сектора мониторинга системы «Молния». Приехавшие к общежитию пожарные обнаружили, что сильно задымлен второй этаж здания.

Разведка, произведенная звеном газодымозащитной службы, установила, что очаг горения находится на плите в помещении кухни на втором этаже одиннадцатиэтажного здания.

Спасатели вывели из общежития 45 человек, никто из них не пострадал. Возгорание на плите пожарные ликвидировали при помощи порошкового огнетушителя.

В результате пожара в помещении кухни огнем были повреждено имущество, а также закопчены стены и потолок. По факту ЧС начали проверку, которая должна установить причину пожара и по чьей вине он возник. По предварительной версии возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, сообщается пресс-службой МЧС.