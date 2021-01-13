На днях подорожает проезд в маршрутках Витебска. Сколько будет стоить билет?

Сяржук Серабро • 13/1/21 18:07 • Эканоміка

С 15 января проезд в маршрутных такси в Витебске подорожает на 20 процентов.



Сегодня объявления о повышении стоимости проезда появились в маршрутных такси города. Водитель одной из маршруток рассказал корреспонденту «ННВ», что принято решение поднять цену билета до 1 рубля 20 копеек.

Несколько позже эта информация подтвердилась — на сайте Витебского областного коммунального транспортного унитарного предприятия «Оператор перевозок» появилось сообщение об увеличении тарифа на маршрутки в Витебске с 15 января до 1,20 рубля за одну поездку. При этом оператор ссылается на информацию, полученную от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих городские перевозки пассажиров.

Напомним, что проезд в коммунальном общественном транспорте в Витебске подорожал в начале декабря прошлого года. По решению облисполкома стоимость талончика увеличилась на 16,7%.

Старая цена на билет на маршрутку в размере 1 рубля была установлена еще 21 декабря 2016 года. С тех пор стоимость на проезд в маршрутных такси Витебска не менялся, не смотря на регулярное подорожание проезда в городском общественном транспорте.

Впрочем, при стоимости поездки по областному центру на такси от 2 рублей, не очень понятно — насколько оправдано увеличение цены на проезд в маршрутном такси. Например, от больницы скорой помощи до железнодорожного вокзала на Яндекс.Такси можно доехать за 2 рубля 30 копеек.