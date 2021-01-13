Минивэн вылетел с дороги в Глубокском районе. Травмирован водитель

• 13/1/21 21:08 • Здарэнні

29-летний парень получил травмы 13 января в результате дорожно-транспортного происшествия в Глубокском районе.
Минивэн вылетел с дороги в Глубокском районе. Травмирован водитель. Фото ГАИ

Около 20:00 неподалеку от деревни Ластовичи молодой человек, ехавший на минивэне «Renault» не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет.

В результате ДТП минивэн застрял в сугробе, а управлявший им водитель получил телесные повреждения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ. По факту дорожно-транспортного происшествия Госавтоинспекция начала проверку.

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