Минивэн вылетел с дороги в Глубокском районе. Травмирован водитель
29-летний парень получил травмы 13 января в результате дорожно-транспортного происшествия в Глубокском районе.
Около 20:00 неподалеку от деревни Ластовичи молодой человек, ехавший на минивэне «Renault» не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет.
В результате ДТП минивэн застрял в сугробе, а управлявший им водитель получил телесные повреждения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ. По факту дорожно-транспортного происшествия Госавтоинспекция начала проверку.
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