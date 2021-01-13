Лишние автозапчасти на 46,5 тысяч долларов нашли таможенники в железнодорожном контейнере

• 13/1/21 20:37 • Эканоміка

В железнодорожном контейнере, ввезенном из Латвии, Витебская таможня нашла партию контрабандных автозапчастей, стоимость которых превышает 120 000 рублей.
В железнодорожном контейнере, ввезенном из Латвии, Витебская таможня нашла партию контрабандных автозапчастей, стоимость которых превышает 120 000 рублей. Фото ГТК

При досмотре контейнера таможенники выявили несоответствие перемещаемого товара указанным в сопроводительных документах сведениям. Как оказалось, количество некоторых товаров — дверей, фар и приборных панелей — превышало заявленное. А некоторые запчасти и вовсе отсутствовали в документации: зеркала, кулисы, магнитолы, подушки безопасности и др.

В железнодорожном контейнере, ввезенном из Латвии, Витебская таможня нашла партию контрабандных автозапчастей, стоимость которых превышает 120 000 рублей. Фото ГТК

Неуказанные в документах детали к автомобилям были спрятаны среди заявленных таким образом, что без полной выгрузки и пересчета товара их нельзя было обнаружить.

В железнодорожном контейнере, ввезенном из Латвии, Витебская таможня нашла партию контрабандных автозапчастей, стоимость которых превышает 120 000 рублей. Фото ГТК

Всего таможенники выявили 677 различных автозапчастей общей стоимостью более 120 000 рублей, которые перемещали с сокрытием от таможенного контроля. Таможня начала административный процесс по части 2 статьи 14.1 КоАП, которая предусматривает штрафа в размере до 500 базовых величин (14 500 рублей) с конфискацией сокрытого товара или без конфискации, сообщает пресс-служба Витебской таможни.

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