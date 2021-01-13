Лишние автозапчасти на 46,5 тысяч долларов нашли таможенники в железнодорожном контейнере

Зоя Машэка • 13/1/21 20:37 • Эканоміка

В железнодорожном контейнере, ввезенном из Латвии, Витебская таможня нашла партию контрабандных автозапчастей, стоимость которых превышает 120 000 рублей.



При досмотре контейнера таможенники выявили несоответствие перемещаемого товара указанным в сопроводительных документах сведениям. Как оказалось, количество некоторых товаров — дверей, фар и приборных панелей — превышало заявленное. А некоторые запчасти и вовсе отсутствовали в документации: зеркала, кулисы, магнитолы, подушки безопасности и др.

Неуказанные в документах детали к автомобилям были спрятаны среди заявленных таким образом, что без полной выгрузки и пересчета товара их нельзя было обнаружить.

Всего таможенники выявили 677 различных автозапчастей общей стоимостью более 120 000 рублей, которые перемещали с сокрытием от таможенного контроля. Таможня начала административный процесс по части 2 статьи 14.1 КоАП, которая предусматривает штрафа в размере до 500 базовых величин (14 500 рублей) с конфискацией сокрытого товара или без конфискации, сообщает пресс-служба Витебской таможни.