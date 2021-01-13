Из-за повреждения трубопровода в Витебске без отопления остались почти четыре десятка домов и соцучреждения. Когда починят?
В Витебске поврежден трубопровод на улице Максима Горького, без отопления остались 39 домов, поликлиника, школа, два садика, колледж и социальный центр.
Горячее водоснабжение и отопление в 39 жилых домах, средней школе №19, поликлинике, детских садах № 28 и 82, колледже и социальном центре сегодня отключили для устранения дефекта в на обратном отпаечном трубопроводе тепловой сети диаметром 108 миллиметров, проложенном по улице Максима Горького.
«Витебскэнерго» сообщает, что филиал «Витебские тепловые сети» принял необходимые меры для устранения повреждения этого участка тепловой сети в максимально возможные короткие сроки. Все работы были согласованы с Витебским горисполкомом, их планируют завершить до 21:00 сегодняшнего дня, 13 января.
Предприятие просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, вызванным отключением горячей воды и отопления.
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