Из-за повреждения трубопровода в Витебске без отопления остались почти четыре десятка домов и соцучреждения. Когда починят?

Ігар Арцюх • 13/1/21 19:01 • Здарэнні

В Витебске поврежден трубопровод на улице Максима Горького, без отопления остались 39 домов, поликлиника, школа, два садика, колледж и социальный центр.



Горячее водоснабжение и отопление в 39 жилых домах, средней школе №19, поликлинике, детских садах № 28 и 82, колледже и социальном центре сегодня отключили для устранения дефекта в на обратном отпаечном трубопроводе тепловой сети диаметром 108 миллиметров, проложенном по улице Максима Горького.

«Витебскэнерго» сообщает, что филиал «Витебские тепловые сети» принял необходимые меры для устранения повреждения этого участка тепловой сети в максимально возможные короткие сроки. Все работы были согласованы с Витебским горисполкомом, их планируют завершить до 21:00 сегодняшнего дня, 13 января.

Предприятие просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, вызванным отключением горячей воды и отопления.