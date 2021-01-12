Умер митрополит Филарет, первый экзарх Беларуси
12 января на 86-м году жизни умер митрополит Филарет (Вахромеев), почетный патриарший экзарх всея Беларуси.
В конце декабря митрополит Филарет заболел, вероятнее всего он стал еще одной жертвой коронавируса в Беларуси. Официальный портал БПЦ тогда опубликовал новость с просьбой о молитве за здоровье иерарха, а также быть внимательными к собственному здоровью и проявлять заботу о здоровье окружающих, соблюдая профилактические меры, рекомендованные Министерством здравоохранения.
Сегодня на этом же сайте появилось официальное сообщение о кончине митрополита Филарета (Вахромеева).
Филарет (в миру Кирилл Варфоломеевич Вахромеев) родился в 21 марта 1935 года в Москве в семье служащих. В 1953 году, окончив школу, он поступил в Московскую духовную семинарию, а по ее окончании в 1957 году — в Московскую духовную академию.
3 апреля 1959 года Кирилл Вахромеев был пострижен в монахи и получил имя Филарета, а 26 апреля того же года он был рукоположен в иеродиакона.
Академию Филарет закончил в 1961 году, а уже в 1963 году архимандрит Филарет стал руководителем открытой в ней аспирантуры. В 1966 году стал ректором академии.
В 1973 году Филарета назначили на кафедру архиепископа Берлинского и Среднеевропейского, патриаршим экзархом всея Европы. В 1978 году он стал митрополитом Минским и Белорусским, патриаршим экзархом Западной Европы.
16 октября 1989 года в связи с образованием Белорусского Экзархата Московского Патриархата митрополит Филарет назначен патриаршим экзархом всея Беларуси. Эту должность он занимал до 25 декабря 2013 года, когда ушел на покой.
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