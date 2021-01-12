Более полусотни домов оставались без воды из-за прорыва водопровода в Орше
11 января прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошел в Орше.
Трубу водопровода диаметром 150 миллиметров прорвало около 14:50 в районе дома №11 на улице Матросова в Орше. В результате аварии без прекратилась подача воды в 13 многоквартирных и 40 частных жилых домов.
Ликвидировать прорыв и восстановить водоснабжение потребителей смогли только в 21:55, сообщается пресс-службой МЧС.
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