Более полусотни домов оставались без воды из-за прорыва водопровода в Орше

ННВ • 12/1/21 13:20 • Здарэнні

11 января прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошел в Орше.



Трубу водопровода диаметром 150 миллиметров прорвало около 14:50 в районе дома №11 на улице Матросова в Орше. В результате аварии без прекратилась подача воды в 13 многоквартирных и 40 частных жилых домов.

Ликвидировать прорыв и восстановить водоснабжение потребителей смогли только в 21:55, сообщается пресс-службой МЧС.