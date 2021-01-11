В Новополоцке угонщик напал с ножом на хозяйку авто. Видео

Іван Дзедушкін • 11/1/21 15:30 • Крымінал

Угонщик напал на хозяйку «Mercedes» в Новополоцке и нанес ей раны. Как удалось задержать нападавшего?



37-летняя жительница Новополоцка заметила, что в ее легковушку, припаркованную у дома на улице Якуба Коласа, пытается проникнуть неизвестный мужчина. Хозяйка бросилась на улицу, а угонщик выхватил нож.

Женщина попыталась укрыться в подъезде, но злоумышленник бросился за ней и ранил. Затем он стал нападать на выбежавшего на помощь потерпевшей мужчину, однако тому удалось скрутить непрошенного гостя.

В результате в отношении 55-летнего уроженца Полоцка возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.