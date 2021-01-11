Снова тонул рыбак в Глубокском районе

ННВ • 11/1/21 14:05 • Падзеі

Очередной любитель подлёдного лова едва не утонул в Глубокском районе 10 января.



В 11:03 спасателям сообщили, что на Великом озере в Глубоком под лед провалился рыбак. Приехавший на вызов экипаж обнаружил в 100 метрах от берега барахтающегося в полынье человека.

Спасти рыбака удалось при помощи спасательной доски и веревки. 60-летнего мужчину передали подъехавшей бригаде «скорой». У него диагностировали общее переохлаждение и госпитализировали в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

Буквально на днях на другом озере в Глубокском районе тоже провалился под лед рыбак, его спасли очевидцы происшествия.