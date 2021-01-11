Не стало еще одного преподавателя высшей школы Витебска — умер экс-ректор ВГУ Русецкий

ННВ • 11/1/21 14:38 • Адукацыя

10 января на 79 году жизни умер доктор исторических наук профессор Аркадий Русецкий, возглавлявший Витебский государственный университет в 1997 — 2009 годах.



Русецкий родился во время оккупации 1 ноября 1942 года в деревне Гиревичи (сейчас Воложинский район Минской области). В 1969 году он окончил БГУ по специальности «Философия». При этом последние два года учебы он был нструктором Витебского обкома ЛКСМБ.

После окончания ВУЗа Аркадий Русецкий стал работать ассистентом кафедры философии, политэкономии и научного коммунизма Витебского педагогического института.

Однако сразу же начал делать карьеру по партийной и комсомольской линии:

1970 г. — консультант Дома политического просвещения Витебского обкома КПБ;

1970—1975 гг. — секретарь, второй, первый секретарь Витебского обкома ЛКСМБ;

1978—1985 гг. — секретарь, второй секретарь Витебского горкома КПБ;

1985—1991 гг. — первый заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации, заведующий идеологическим отделом, секретарь ЦК КПБ.

С 1991 года по 1992 года занимал должность профессор кафедры этики, эстетики и научного атеизма БГУ, затем до 1993 года был директором Витебского филиала, а также заместителем генерального директора Международного института менеджмента. В 1993—1995 годах работал заместителем директора Витебского областного института усовершенствования учителей.

В 1995 году Русецкого взяли в горисполком, где он занимал должности заместителя, а позже — первого заместителя председателя.

В 1997 году Аркадий Русецкий стал ректором Витебского государственного университета и занимал этот пост до 2009 года. После этого до августа минувшего года работал профессором кафедры всеобщей истории и мировой культуры университета.

Аркадий Русецкий имел звания доктора исторических наук (1990), профессора (1996), кандидата философских наук (1978), академика Белорусской академии образования (1998) и Международной академии наук высшей школы (2000). Член Союза писателей Беларуси. С 2000 по 2004 годы был сенатором.

Фото Андрея Щербицкого / «Витьбичи»