Депутат Ирина Полякова отменила прием в Городокском районе из-за тяжелой эпидемиологической обстановки

ННВ • 10/1/21 15:35 • Палітыка

Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Городокском районе отменен личный прием граждан депутатом Палаты представителей.



Прием населения 5 января должна была провести Ирина Полякова в агрогородке Бычиха. Однако, в день мероприятия в газете «Гарадоцкі веснік» появилось сообщение о том, что приема не будет из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Как сообщали «ННВ», в Городокском районе на 6 января были зарегистрированы 1660 случаев заражения коронавирусом. На этот момент продолжали болеть 165 человек, 38 пациентов были госпитализированы в больницу.

Отметим также, что 5 января в Городокском районе все еще продолжали устранять последствия непогоды. Днем ранее там успели восстановить электроснабжение отключенных населенных пунктов, но все еще расчищали дороги от упавших деревьев. Так что депутат могла услышать много неприятных вопросов.