Более чем в 2,4 раза выросло количество киберпреступлений в Витебской области за прошлый год

Іван Дзедушкін • 10/1/21 15:58 • Крымінал

За одиннадцать месяцев 2020 года в Витебской области зарегистрировано 2933 преступления в сфере высоких технологий.



Такая информация была озвучена на межведомственном оперативном совещании по вопросам предупреждения преступлений в сфере высоких технологий. При этом за аналогичный период 2019 года подобных преступлений было только 994, то есть за минувший год их количество выросло в 2,4 с лишним раза.

Также на совещании отметили, что подавляющее число мошенничеств и вымогательств в 2020 году в регионе совершено с использованием интернета. Так, из 40 зарегистрированных в Витебской области вымогательств в 38 случаях способ преступления связан с использованием возможностей мировой сети. Треть мошенничеств также сопряжена с использованием цифровых ресурсов: взлом страниц социальных сетей, завладение платежными реквизитами банковских карточек, махинации на торговой площадке kufar.by и ряд других.

По итогам этого совещания собравшиеся решили выработать дополнительные меры для улучшения защищенности персональных данных физических лиц – держателей банковских платежных карт, повышения уровня цифровой грамотности населения, устранения причин и условий, способствующих преступлениям. В Витебский облисполком была направлена соответствующая информационная записка.

Контролировать выполнение этих мероприятий собирается прокуратура Витебской области. Оценка эффективности мер правоохранительного блока и банковских учреждений будет дана в рамках запланированного областного координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией в Витебской области в марте 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.