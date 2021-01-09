На задержку зарплаты в КГК пожаловались 13 жителей Витебщины. Где они работают?

ННВ • 09/1/21 14:52 • Здарэнні

13 жалоб на несвоевременную выплату заработной платы поступило от жителей Витебской области.



Напомним, что 4-5 января телефонную «горячую линию», посвященную этой проблеме, проводил Комитет госконтроля Витебской области. На задержку зарплаты в основном жаловались работники сельхозорганизаций региона, отмечается в сообщении ведомства.

Отметим, что, если в Витебской области на «горячую линию» поступило 13 звонков, то аналогичное мероприятие в Гомельской области поступило только 3 жалобы. Во время национальной «горячей линии» КГК, которая состоялась 6 января, поступило около трех десятков звонков.