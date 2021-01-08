Рыбак едва не утонул в Глубокском районе, его успели спасти очевидцы
На Рождество на озере Петровское в Глубокском районе очевидцы смогли вытащить провалившегося под лет рыбака.
Инцидент произошел 7 января около 13:12 неподалеку от деревни Петровщина. 46-летний мужчина провалился под лед, но был спасен оказавшимися неподалеку людьми.
Спасенного передали приехавшим на вызов спасателям и медикам. Бригада «скорой» диагностировала у любителя зимней рыбалки общее переохлаждение организма и доставила его в больницу. По информации МЧС толщина льда в месте происшествия не превышала 3 сантиметров.
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