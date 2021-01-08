Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Витебске, она отлетела на несколько метров

• 08/1/21 16:08 • Здарэнні

Наезд на пожилую женщину произошел 7 января на улице Максима Горького в Витебске.
Наезд на пожилую женщину произошел 7 января на улице Максима Горького в Витебске. Фото ГАИ

67-летняя пенсионерка попала под колеса «Renault Megane», когда переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Это произошло примерно в семь часов вечера.

Наезд на пожилую женщину произошел 7 января на улице Максима Горького в Витебске. Фото ГАИ

В результате наезда женщина получила травмы, ее пришлось госпитализировать. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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