Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Витебске, она отлетела на несколько метров
Наезд на пожилую женщину произошел 7 января на улице Максима Горького в Витебске.
67-летняя пенсионерка попала под колеса «Renault Megane», когда переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Это произошло примерно в семь часов вечера.
В результате наезда женщина получила травмы, ее пришлось госпитализировать. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: