За локдаун во время ледяного дождя поплатятся члены комиссий по чрезвычайным ситуациям

ННВ • 07/1/21 15:10 • Здарэнні

Виновных наказать, а состав комиссий по чрезвычайным ситуациям изменить — такое решение принял после локдауна, вызванного ледяным дождем, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.



6 января в Витебском облисполкоме в режиме видеоконференции провели внеочередное заседание облисполкома, посвященное проблемам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной ледяным дождем и снегопадом в Витебской области. Напомним, что 29 декабря в Витебске практически [не функционировал электротранспорт], а из-за аварий на ЛЭП и подстанциях многие жители региона встретили Новый год без электричества.

C 6:00 29-го по 6:00 30 декабря в Витебской области вышло из строя 1480 трансформаторных подстанций, в результате без электроэнергии остались 544 населенных пункта, 58 сельхозобъектов, 16 учреждений здравоохранения и соцобслуживания в Витебске и 10 районах области – в том числе больницы, источники водоснабжения молочнотоварных ферм, свиноводческих комплексов, бройлерная птицефабрика. 31 декабря отключение электроэнергии произошло на 1620 трансформаторных подстанциях. На автомобильных и железной дороге возникли заторы из поваленных деревьев. С 1 по 5 января область накрыла вторая волна стихии – снегопад, при котором больше всего пострадали западные регионы, такие данные приводят «Витьбичи» со ссылкой на Николая Шерстнева.

Службы ЖКХ на не реагировали

Начальник областного управления МЧС Сергей Мелешкин считает, что произошедшая чрезвычайная ситуация выявила проблемы энергоснабжающих, жилищно-коммунальных и дорожно-обслуживающих организаций.

По его словам, уборку большинства упавших деревьев в Витебске проводили спасатели, а службы ЖКХ на переадресованные им вызовы не реагировали. По сведениям Мелешкина у у ЖРЭТ Витебска имеется только3 бензопилы, у «Зеленстроя» – 5, а у Гордормоста их вообще нет.

— Из службы 115, а также из Витебскоблдорстроя к нам поступали переобращения граждан, юридических лиц с просьбами убрать упавшие деревья. В населенных пунктах области имеют место факты несвоевременной уборки аварийных деревьев, до сих пор остаются нерасчищенными участки проселочных дорог Жуково-Хвошно-Поташня, Пальминка-Смоловка Городокского района, — заявил начальник областного управления МЧС.

Также он заострил проблему энергобезопасности медицинских и социальных объектов. Без электричества длительное время оставались одно отделение круглосуточного пребывания людей, пять домов-интернатов, где находятся более тысячи человек. Длительное время были обесточены Яковлевичский дом-интернат для инвалидов и престарелых Оршанского района, Максимовский дом-интернат в Городокском районе. Аналогичная ситуация сложилась в участковых больницах Верхнедвинского и Оршанского районов, областном госпитале для инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево» в Оршанском районе, Богушевской туберкулезной больнице в Сенненском районе, Витебском областном клиническом центре психиатрии и наркологии в Витебском районе – все они не имеют автономных источников электроснабжения. В области ими обеспечены только два из всех 15 домов-интернатов.

Провода ЛЭП будут менять на безопасные

По словам генерального директора РУП «Витебскэнерго» Андрей Панченко, предприятие планирует заменить провода линий электропередачи на изолированные, которые менее подвержены повреждениям. Электричество у всех потребителей появилось только вечером 5 января, однако последствия непогоды будут устранять до конца января – начала февраля.

Виновных наказать, состав комиссий по ЧС пересмотреть

Подытоживая заседание, Шерстнев отметил, что виновные должны быть наказаны — допустившие неорганизованность, халатность должностных лиц. Кроме того обновят состав комиссий по чрезвычайным ситуациям, местное руководство должно по поручению губернатора подобрать в них более ответственных и компетентных лиц.

Инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, участвовавший в заседании, предложил создать единый информационный центр, куда бы стекалась вся важная информация во время чрезвычайных ситуаций. Кроме того помощник Лукашенко считает необходимым ежеквартально проводить проверки.