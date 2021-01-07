В Поставском районе сгорел пенсионер, он был инвалидом

• 07/1/21 12:00 • Здарэнні

Вечером 6 января на пожаре в деревне Полово Поставского района погиб 69-летний инвалид 1-ой группы по опорно-двигательному аппарату.

В загоревшемся доме жил 62-летний мужчина с 38-летней женщиной и ее отцом-пенсионером. Во время пожара хозяин и его сожетительница покинули горящее здание, а инвалид не смог выбраться.

К приезду пожарных дом горел открытым пламенем, частично обрушилась крыша. В ходе тушения пожара и разборки завалов под слоем обрушившихся строительных конструкций спасатели нашли тело погибшего мужчины.

В результате пожара огнем в доме были уничтожены кровля, потолочное перекрытие и повреждены стены. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

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