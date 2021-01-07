Рождественское поздравление архиепископа Димитрия

ННВ • 07/1/21 14:03 • Рэлігія

Поздравление православных христиан с Рождеством от архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия.



В эти священные дни весь земной мир слышит ангельское славословие: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!». Эта дивная песнь благовествует о великом событии — Рождении Богомладенца Христа. Человечество на протяжении многих столетий пребывало в трепетном ожидании прихода Мессии. Казалось, что в этот темный, оскверненный грехом мир Сын Божий снизойти не может. Однако «Бог есть любовь» (1Ин. 4:16), и в тот момент, когда вся земля погрузилась в сон ночи, в небе воссияла Вифлеемская звезда, указующая, что тьма мира поколебалась, ибо пришел Христос. Всего одна звезда загорелась на небосводе, а свет пронизал весь мир.

Православная Церковь зовет нас словами царя Давида: «Приидите, воспоем Господу, воскликнем [Богу], твердыне спасения нашего (Пс. 94:1)». Но как нам достигнуть духовного Вифлеема, чтобы поклониться Христу? Что мы принесем в дар Спасителю? Чем ответим на безусловную любовь Господа, Всесильного, Беспредельного и Бессмертного, ставшего ради нас беспомощным, слабым и смертным? Зажжем в ответ свечу в своем сердце, обнимем ближних, разделяя их горести, согревая добротой и любовью? Ведь у Бога нет других рук, кроме наших, и каждый из нас волен выбирать, освещать огнем своей души мир или же усугублять тьму неверием и злобой. Спаситель смотрит на нас как на дорогих детей, страдающих от разных недугов. И, как сказал святитель Феофан Затворник, «Господь и на страшном суде будет не то изыскивать, как бы осудить, а как бы оправдать всех. И оправдает всякого, лишь бы хоть малая возможность была».

Слава, Господи, Рождеству Твоему!