Как православные празднуют Рождество во время эпидемии COVID-19. Фоторепортаж из Витебска

Сяржук Серабро • 07/1/21 14:55 • Рэлігія

7 января праздничную рождественскую службу кафедральном Свято-Успенском соборе возглавил архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий.



Пандемия коронавирусной инфекции продолжается, и благоразумные люди стараются не собираться в большом количестве. Поэтому огромный храм на Успенской горе был заполнен незначительно, хотя прихожан было немного больше, чем весной во время празднования Пасхи.

Следует отметить, что теперь подавляющее число людей, пришедших в храм были в масках. Это, безусловно, не касается священнослужителей — никто из них не пользовался средствами индивидуальной защиты даже во время евхаристии.

Как и тогда прямую трансляцию литургии из кафедрального собора вело областное телевидение. «ННВ» также для своих читателей запустили стрим с этой службы.

Праздничная литургия длилась примерно два с половиной часа. Все это время вокруг собора и у подножия Успенской горы дежурило большое количество милицейских патрулей. Из-за чего были приняты такие меры повышенной безопасности неизвестно.