Витебск 2020 года в репортажных фотоснимках. Как мы его прожили

Сяржук Серабро • 06/1/21 23:05 • Падзеі

Попробуем отразить хронологию минувшего года в фотоснимках, которые публиковались на «народных новостях Витебска».



Это был очень длинный и насыщенный год. В течение этих неимоверно растянувшихся 366 дней витебляне:

Танцевали

И даже выбирали самых красивых девушек

Перестали ездить заграницу

Привыкали к виду медиков в противочумных костюмах и изолирующих капсул

Учились молиться в масках

Нашли и потеряли дом жены Марка Шагала

Стояли в огромных очередях, чтобы подписаться за своих кандидатов

И встречались с ними на развалившихся советских заводах

Прощались с трамваем на улице Гагарина

Поддерживали своего кандидата

Выходили на мирный протест

Чтобы отстоять украденные голоса

Верили в победу

Собрали самый большой митинг за историю Витебска

Прорывали кордоны

И падали под ударами

Ждали помощи

Слушали запрещенную музыку

Скорбели по ушедшим

Пережили ледниковый период