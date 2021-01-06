Витебск 2020 года в репортажных фотоснимках. Как мы его прожили
Попробуем отразить хронологию минувшего года в фотоснимках, которые публиковались на «народных новостях Витебска».
Это был очень длинный и насыщенный год. В течение этих неимоверно растянувшихся 366 дней витебляне:
Танцевали
И даже выбирали самых красивых девушек
Перестали ездить заграницу
Привыкали к виду медиков в противочумных костюмах и изолирующих капсул
Учились молиться в масках
Нашли и потеряли дом жены Марка Шагала
Стояли в огромных очередях, чтобы подписаться за своих кандидатов
И встречались с ними на развалившихся советских заводах
Прощались с трамваем на улице Гагарина
Поддерживали своего кандидата
Выходили на мирный протест
Чтобы отстоять украденные голоса
Верили в победу
Собрали самый большой митинг за историю Витебска
Прорывали кордоны
И падали под ударами
Ждали помощи
Слушали запрещенную музыку
Скорбели по ушедшим
Пережили ледниковый период
А мы делали эти кадры для вас
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