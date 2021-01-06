Витебск 2020 года в репортажных фотоснимках. Как мы его прожили

• 06/1/21 23:05 • Падзеі

Попробуем отразить хронологию минувшего года в фотоснимках, которые публиковались на «народных новостях Витебска».

Это был очень длинный и насыщенный год. В течение этих неимоверно растянувшихся 366 дней витебляне:

Танцевали

35-й международный турнир по танцевальному спорту «Витебская снежинка», день первый. Фото Сергея Серебро

И даже выбирали самых красивых девушек

Кастинг на конкурс красоты «Мисс Беларусь» в Витебске. Фото Сергея Серебро

Перестали ездить заграницу

Санитарно-карантинный пункт на белорусско-российской границе в Лиозненском районе. Фото Сергея Серебро

Привыкали к виду медиков в противочумных костюмах и изолирующих капсул

Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

Учились молиться в масках

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Нашли и потеряли дом жены Марка Шагала

Вид на Воскресенскую церковь из траншеи под теплотрассу. Фото Сергея Серебро

Стояли в огромных очередях, чтобы подписаться за своих кандидатов

Огромная очередь во время сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты в Витебске. Фото Сергея Серебро

И встречались с ними на развалившихся советских заводах

Встреча Виктора Бабарико с членами инициативной группы в Витебске. Фото Сергея Серебро

Прощались с трамваем на улице Гагарина

Демонтаж трамвайных путей на улице Гагарина в Витебске. Фото Сергея Серебро

Поддерживали своего кандидата

Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало. Предвыборный митинг кандидатки в президенты Светланы Тихановской в Витебске. Фото Сергея Серебро

Выходили на мирный протест

Бесконечная колонна манифестантов движется по Московскому проспекту между улицей Петруся Бровки и Старобабиничевским трактом. Фото Сергея Серебро

Чтобы отстоять украденные голоса

протестующие отражаются в очках участницы митинга в Витебске. Фото Игоря Матвеева

Верили в победу

В Витебске манифестанты совершили поход к телезаводу «Витязь», работников которого призывали к забастовке. Фото Сергея Серебро

Собрали самый большой митинг за историю Витебска

Многотысячный марш протестующих через весь Витебск. Фото Сергея Серебро

Прорывали кордоны

Внутренние войска выставили цепь. Фото Сергея Серебро

И падали под ударами

Милиция применяет слезоточивый газ против протестующих. Марш героев в Витебске. Фото Сергея Серебро

Ждали помощи

Задержание журналистов Татьяны Матвеевой и Алеся Пилецкого. Фото Сергея Серебро

Слушали запрещенную музыку

Милицейский заслон. Фото Сергея Серебро

Скорбели по ушедшим

В память об убитом Романе Бондаренко продолжают нести цветы и свечи к памятнику воинам-интернационалистам в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пережили ледниковый период

Троллейбусы, брошенные на Замковой улице в Витебске. Фото Сергея Серебро

А мы делали эти кадры для вас

Силовики заняли площадь Ленина у филармонии. Фото Сергея Серебро

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