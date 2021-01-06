В Витебске сгорел гараж с микроавтобусом. Видео

ННВ • 06/1/21 13:15 • Здарэнні

5 января произошел пожар гаража на улице Котовского в Витебске, повреждения получил находившийся там микроавтобус.



Гараж загорелся около 13:18. Приехавшие через пять минут на вызов пожарные обнаружили, горение внутри гаража, огонь выбивался наружу.

В результате пожара огнем в гараже были повреждены крыша, стены и имущество, а в автомобиле уничтожен салон и повреждено лакокрасочное покрытие кузова, сообщается пресс-службой МЧС. Люди на пожаре не пострадали.

По предварительной версии гараж мог загореться из-за нарушения противопожарных требований при проведении огневых работ.